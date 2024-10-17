Путин встретится в центре адаптивных видов спорта с ветеранами СВО

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пообщается с ветеранами спецоперации, которые сейчас занимаются паралимпийскими видами спорта. Об этом сообщает ТАСС.

Находящийся сейчас с рабочей поездкой в Уфе российский лидер пообещал зайти центр для адаптивных видов спорта

«Обязательно с нашими героями поговорим сегодня здесь в Уфе», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в новых объектах всем спортсменам «будет приятно заниматься». Об выразил уверенность, что новые рекорды «будут обеспечены», - считает президент.

Накануне стало известно, что военнослужащие российской армии, которые получили тяжелые ранения в ходе выполнения задач спецоперации, смогут трудоустроиться в Военно-социальный центр (ВСЦ) Минобороны РФ. Об этом заявила статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева.

В марте президент России Владимир Путин поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников СВО и их семей.

Ранее Путин заявил о гордости за героев СВО.