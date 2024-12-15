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Британцы вышли на акцию протеста против повышения арендной платы за жилье

Guardian: в Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье

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Mina Kim/Reuters

В Лондоне прошла демонстрация против повышения арендной платы за жилье, пишет The Guardian.

По информации издания, акция протеста прошла в субботу. Организатором стало объединение лондонских арендаторов «Союз арендаторов Лондона». В акции приняли участие около 500 человек.

«Демонстранты собрались в Лондоне, чтобы выразить протест против стремительно растущей арендной платы в столице», — говорится в публикации.

До этого агентство Reuters сообщало, что профсоюз работников Volkswagen проголосовал за возобновление ограниченных забастовок в связи с возможным закрытием заводов Volkswagen в Германии и сокращением зарплат. Профсоюз IG Metall (в него входят в том числе работники Volkswagen) единогласно принял предложение сотрудников немецкого автоконцерна. Соглашение, запрещающее забастовки, действует до 30 ноября, их возобновление возможно уже с 1 декабря. При этом точная дата новых выступлений работников Volkswagen не анонсирована.

Ранее две британских газеты начали забастовку впервые за 50 лет.

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