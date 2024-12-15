Власти Южной Кореи заверили Вашингтон в сохранении альянса

И.о. президента Южной Кореи премьер Хан Док Су заявил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, что Сеул будет сохранять, поддерживать и развивать альянс двух стран. Его слова передает агентство «Рёнхап».

«Правительство будет проводить нашу дипломатическую политику и политику в области безопасности без сбоев и работать над тем, чтобы альянс Южной Кореи и США продолжал сохраняться», — поделился премьер.

Он подчеркнул, что необходимо укреплять совместную оборонную стратегию Южной Кореи и США, в том числе на фоне сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

До этого посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев, комментируя решение о вынесении импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю, заявил, что Россия и Южная Корея продолжают рассматривать возможность восстановления взаимных связей.

14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту.

Ранее президенту Южной Кореи запретили выезд из страны.