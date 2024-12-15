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Раскрыто подорожание оформления одного важного документа с 1 января

Профессор Финогенова: оформление выписки из ЕГРН подорожает с 1 января

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Andrei_R/Shutterstock/FOTODOM

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова предупредила россиян, что с 1 января 2025 года произойдет подорожание оформления выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт отметила, что с 1 января вступает в силу приказ Росреестра, которым предполагается установление платы за предоставление сведений гражданам. Таким образом, стоимость этих услуг вырастет.

По данным Финогеновой, предоставление сведений из реестра, а также получение выписки на электронном или бумажном носителе вырастет вдвое.

Профессор уточнила, что речь идет о выписках об объекте недвижимости, а также об основных характеристиках и правах собственности на объект. Кроме того, произойдет повышение стоимости кадастрового плана и выписки о зонах с особыми условиями использования территорий. Среди прочего подорожают услуги юристов, осуществляющих проверку недвижимости.

До этого доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина дала прогноз «Газете.Ru», заявив, что цены в российских магазинах в январе 2025 года вырастут на 10–15% по сравнению с январем 2024 года. Эксперт указала, что прогнозируемый уровень подорожания товаров станет значительным для россиян.

Ранее в России предупредили о росте цен на алкоголь.

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