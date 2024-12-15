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Юрист предупредил о рисках при оплате переводом на рынках

Юрист Хаминский: оплата переводом на рынке чревата уголовным сроком

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил в разговоре с РИА Новости, что перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма.

Эксперт отметил, что в последнее время торговля на рынках обычно сопровождается предложением заплатить за товар на банковскую карту по номеру телефона. Юрист обратил внимание на то, что такие платежи остаются обезличенными, и покупатели не получают кассовый чек, однако подобные транзакции для них очень удобны.

По словам Хаминского, такие счета открываются физическими лицами для совершения операций, не связанных с предпринимательством, и, хотя в российском законодательстве нет положений, которые запрещают использование личного счета или карты для расчетов при ведении бизнеса, это может повлечь за собой определенные риски, вплоть до блокировки счета.

Так, для покупателя самым главным риском является то, что он никогда не знает, кому именно идут его деньги.

«Покупая на рынке орехи, фрукты, происходящие из Средней Азии, никогда нельзя быть уверенным, что часть полученных таким образом средств не пойдет на финансирование различных экстремистских или террористических сообществ», — отметил юрист.

В начале декабря суд в Москве арестовал мужчину, работающего менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс». По информации РИА Новости, работника фирмы, занимающейся торговлей орехами и фруктами, обвиняют в содействии террористической деятельности. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 января 2025 года.

В конце ноября Следственный комитет России сообщал, что в городе Кенель Самарской области задержали местного жителя, который обвиняется в содействии террористической организации.

Ранее Госсовет Татарстана предложил проверять школьников на склонность к терроризму.

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