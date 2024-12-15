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В России набирает обороты тренд на джоб-хоппинг, разрушающий бизнес

Эксперт Моженков: сотрудники-бегунки разрушают российский бизнес

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Тренд на частую смену работы сотрудниками, так называемый джоб-хоппинг, набирает обороты в России: по данным последних опросов, каждый пятый россиянин меняет работу раз в 2-3 года. Как заявил «Газете.Ru» Владимир Моженков, бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting, это наносит существенный ущерб бизнесу, особенно малому и среднему.

«За последние два-три года многие сотрудники «прыгают» с работы на работу, иногда всего за 5-10 тысяч рублей прибавки. Они работают 3-4 месяца, уходят, и это создает серьезные проблемы для работодателей, — говорит Моженков. — Бизнес тратит ресурсы на их адаптацию и обучение, а те снова уходят. Перед наймом таких сотрудников я рекомендую внимательно изучать их резюме. Если за год у них значится 2-3 работы, лучше подумать дважды. При поиске нового члена команды на место уволившегося в течение короткого срока работы сотрудника компания теряет 15-20 его средних зарплат. Эти потери не заметны сразу, но ощутимы для бизнеса».

Данная проблема отражает нестабильность рынка труда, вызванную как экономическими, так и социальными факторами. Текучесть кадров обходится работодателям в 20-30% годового дохода. Например, в IT-сфере средний срок работы сотрудника в компании составляет 1,5 года, а в сфере продаж этот показатель и вовсе снижается до одного года.

Джоб-хоппинг увеличивает нагрузку на бизнес, вынуждая компании вкладываться в рекрутинг, обучение новых сотрудников и решение проблем нехватки кадров, резюмировал он.

Ранее российские компании сообщили о массовой демотивации сотрудников, особенно — среди зумеров.

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