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Сенатор Пушков обвинил генсека НАТО в пропаганде

Сенатор Пушков: генсек НАТО Рютте является пропагандистом

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Mikko Stig/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте является пропагандистом, который пытается привить европейцам «военное мышление». Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Генсек НАТО — это главным образом пропагандист, который изрекает банальности насчет защиты «свободы», равно как и прочую чушь насчет того, что Россия якобы несет угрозу для «свободы Европы»», — написал сенатор.

Пушков добавил, что Россия не угрожает Европе, тогда как сам Евросоюз предоставляет Украине ракеты для ударов по территории РФ. Более того, подчеркнул политик, в самом Евросоюзе нет «настоящей свободы», вместо которой гражданам навязали либеральную «полу-диктатуру».

Сенатор призвал Рютте рассказать о «свободе» 19 миллионам румынских избирателей, которые отдали свои голоса кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску лишь затем, чтобы увидеть свой выбор аннулированным, поскольку оно «не понравилось Брюсселю и Вашингтону».

Пушков подчеркнул, что слова генсека НАТО нужны ему для того, чтобы привить европейским гражданам «военное мышление» и побудить их дать согласие на то, чтобы их пенсии и социальные выплаты были перенаправлены на военные цели.

14 декабря Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в рамках выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе. Генсек НАТО также отметил, что Евросоюзу следует изменить подход к развитию международно-политических событий и перейти к «военному мышлению».

Ранее генсек НАТО впервые призвал направить на производство оружия соцвыплаты в Европе.

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