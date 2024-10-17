В ХМАО отчим изнасиловал маленькую приемную дочь и получил срок 18 лет

Суд вынес приговор жителю ХМАО, которого подозревали в домогательствах в отношении падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По версии следствия, 32-летний мужчина надругался над девочкой, которая не достигла 14-летнего возраста. Помимо этого, россиянин применял к ней насилие и приставал. О подробностях произошедшего не сообщается. Знала ли об этом мать ребенка, тоже неизвестно.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его признали виновным и приговорили к 18 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

До этого в Крыму мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как его обвинила в изнасиловании девочка. По версии следствия, мужчина приехал к знакомым-собутыльникам, где надругался над пострадавшей.

Родители не поверили ребенку, но позже его вместе с братом изъяли из семьи и соцработники, узнав о произошедшем, сообщили в правоохранительные органы.

Ранее десятилетняя девочка забеременела после изнасилования отчимом.