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В Омской области внук избил бабушку и ударил ее ножом из-за просьбы сделать музыку тише

В Омской области внука задержали после нападения на бабушку с ножом

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Shutterstock

Молодого человека из Омской области задержали за избиение старшей родственницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в деревне Холдеевка. По версии следствия, юноша находился у бабушки, когда она попросила его сделать музыку тише. Это не понравилось россиянину, поэтому он избил пожилую женщину, затем нанес несколько ударов ножом. Родственница была серьезно травмирована, поэтому спасти ее не удалось.

«О произошедшем в полицию сообщил родственник потерпевшей, утром зашедший в дом женщины», – поделились в ведомстве.

О том, где в момент визита находился подозреваемый, не сообщается.

Молодого человека задержали. В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Следователи будут ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее школьник из Ленобласти устроил драку с педагогом на уроке после замечания.

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