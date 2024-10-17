Журналисты заявили, что ворвавшиеся в храм УПЦ в Черкассах похитили казну собора

Люди, которые ворвались на территорию Михайловского собора в украинском городе Черкассы, украли казну церкви. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов.

«После того, как захватчики побывали в Михайловском соборе, обнаружена пропажа казны собора», — говорится в сообщении.

Утром 17 октября Черкасская епархия каноничной Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались на территорию Михайловского собора. Неизвестные выгнали всех пришедших на ночную литургию граждан.

Позже нардеп Украины Артем Дмитрук опубликовал видео, на котором захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики. Также депутат рассказал, что нарушителей удалось выгнать, однако перед уходом они избили владыку храма.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее митрополит УПЦ рассказал, за что власти Украины приговорили его к заключению.