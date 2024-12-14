Фанаты Shaman из Европы заявили, что за поддержку России им грозит тюрьма

Поклонники творчества заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) 11 часов летели на его концерт в подмосковный Реутов. Об этом сообщает «Пятый канал».

Фанаты Shaman из Европы после начала специальной военной операции России на Украине создали группу «SHAMAN fans Slovakia», на которую в соцсетях подписаны более семи тысяч участников.

Организатор поездки Елена Регак в марте вместе со своим супругом Робертом Духонь уже приезжала в Россию на концерт Дронова в честь 8 Марта.

«Если бы я, как гражданин Словакии, мог бы приехать и пойти воевать за Россию, я был бы очень рад этому. За эти слова мне грозит тюрьма в Словакии», — говорит Духонь.

По мнению мужчины, Россия сражается за Европу, за свет и за все прекрасное. На первое место среди россиян он ставит Владимира Путина, на второе — Сергея Лаврова, на третье — Дронова.

«Жители Словакии услышали голос Ярослава, и даже те люди, которые плохо относились к России, ощутили дрожь по коже. Они стали интересоваться историей, культурой России», — добавила Регак.

Накануне Shaman рассказал, кто был инициатором его развода.

Ранее Shaman заплакал на концерте.