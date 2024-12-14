Водитель поссорился с женщиной и выгнал всех пассажиров из автобуса в Оренбурге

В Оренбурге отстранили от работы водителя автобуса номер 78, который поссорился с женщиной и выгнал всех пассажиров. Об этом сообщает паблик «Администрация города Оренбурга» во ВКонтакте.

«13 декабря, в одном из городских пабликов в соцсетях появилась жалоба пассажиров на одного из водителей маршрута № 78Н. Оренбуржцы сообщили, что после ссоры с пассажиркой он попросил всех выйти из маршрутного транспорта», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с водителем провели разговор по поводу произошедшего. Его предупредили о недопустимости подобного поведения в отношении пассажиров.

В настоящее время проводится внутренняя проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента. Уточняется, что водителя могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

До этого в Челябинске водитель автобуса номер 34 вышел в салон к пассажирам и стал ругаться после того, как женщина не смогла оплатить проезд.

Ранее во Владивостоке водитель высадил пассажиров и уехал по своим делам.