Путин заявил, что все партии выступают в защиту жителей Донбасса и Новороссии

Все представленные в Парламенте РФ партии единодушно поддерживают меры, направленные на обеспечение безопасности жителей Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

«Все парламентские партии, я хочу это подчеркнуть, все парламентские партии страны консолидировано поддерживают все то, что направлено на защиту людей в Донбассе и в Новороссии, на обеспечение твердых гарантий безопасности Отечества на десятилетия вперед», – сказал российский лидер.

Сегодня, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

До этого в ходе выступления российский президент заявил о близости призыва «своих не бросаем» каждому россиянину.

Также Путин призвал собравшихся активизировать работу по поддержке ветеранов боевых действий и их семей.

Ранее участники съезда «Единой России» встретились с бойцами СВО в московских госпиталях.