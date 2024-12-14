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Путин предупредил тех, кто желает расшатать единство России

Путин: Россия жестко пресечет попытки расшатать ее единство

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия будет решительно противодействовать попыткам подорвать единство страны и готова оказать сопротивление «по всем фронтам». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в Национальном центре «Россия» на XXII съезде партии «Единая Россия», передает РИА Новости.

«Мы будем жестко пресекать такие провокации, ответим на любые угрозы и вызовы, готовы дать отпор, так сказать, по всему фронту. Этот фронт проходит не только по линии боевого соприкосновения,» — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что противники России всегда пытались расшатать единство страны и сегодня продолжают двигаться тем же путем.

Также Путин заявил, что все представленные в Парламенте РФ партии единодушно поддерживают меры, направленные на обеспечение безопасности жителей Донбасса и Новороссии.

До этого в ходе выступления российский президент заявил о близости призыва «своих не бросаем» каждому россиянину.

Ранее Путин заявил об уникальности России.

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