В ХАМАС заявили о стремлении к сделке по обмену пленными

Палестинское движение ХАМАС заявило, что привержено выводу войск Израиля из сектора Газа и достижению сделки по обмену пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ХАМАС по случаю 37-й годовщины с момента основания движения.

В движении открыты к любым реальным и серьезным инициативам, в том числе оказанию помощи палестинскому народу, восстановлению того, что разрушили израильские войска и достижению сделки по обмену пленными, говорится в заявлении.

В конце ноября Agence France-Presse со ссылкой на представителя группировки сообщало, что ХАМАС после объявления перемирия между Ливаном и Израилем готов прекратить огонь в секторе Газа.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен США заявлял, что Израиль добился военных целей в борьбе с ХАМАС, поэтому конфликт нужно завершать.

Ранее в Израиле допустили новую сделку с ХАМАС по освобождению всех заложников.