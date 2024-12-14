Путин оценил участие депутатов разных уровней в СВО

Участие депутатов разных уровней в спецоперации является мужественным и ответственным шагом, достойным уважения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

«Вновь отмечу, что многие депутаты Государственной думы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину», — заявил он.

Российский лидер поблагодарил депутатов за оказанную поддержку стране.

В ходе этого же съезда Путин заявил, что все представленные в Парламенте РФ партии единодушно поддерживают меры, направленные на обеспечение безопасности жителей Донбасса и Новороссии.

Сегодня, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

Ранее участники съезда «Единой России» встретились с бойцами СВО в московских госпиталях.