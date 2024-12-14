В Москве завершилось прощание с актрисой Раисой Максимовой

В Москве простились с народной артисткой РСФСР Раисой Максимовой. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание проходило в зале Московского художественного театра им. А.П. Чехова (МХТ).

Соболезнования родным и близким артистки выразил президент России Владимир Путин. На церемонии прощания зачитали телеграмму главы государства, отметившего любовь и вечную память, которые останутся в сердцах поклонников и близких актрисы.

С актрисой также простились народные артисты России Владимир Краснов и Владимир Машков, заслуженные артисты России Игорь Золотовицкий и Марина Брусникина. Народный артист РФ Авангард Леонтьев был ведущим церемонии.

Раисы Максимовой не стало 11 декабря на 96-м году жизни.

В 1951 году актриса поступила в Школу-студию МХАТ на курс П.В. Массальского. Она окончила обучение в 1956 году. Впоследствии Максимова была принята в труппу МХАТа. При разделе театра в 1987 году артистка перешла в коллектив МХТ имени Чехова. Одной из ее последних работ стала роль матери Маргариты в спектакле «Звезда вашего периода».

Ранее стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Раисы Максимовой.