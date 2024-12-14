Роналду не попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии

Известный портал Transfermarkt представил десятку футболистов чемпионата Саудовской Аравии с самой высокой рыночной стоимостью.

Самым дорогим футболистом, выступающим в саудовском первенстве, стал полузащитник «Аль-Иттихада» Мусса Диаби, чья рыночная стоимость оценивается в €35 млн. На второй строчке оказался Мохамед Симакан («Аль-Наср», € 28 млн), а замкнул тройку самых дорогих футболистов Рубен Невеш («Аль-Хиляль», € 28 млн).

В топ-10 игроков по этому показателю не попал лидер «Аль-Насра» — португальский нападающий Криштиану Роналду. За последний год его стоимость снизилась на €3 млн, теперь его цена составляет €12 млн.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Жозе Моуринью отказался от услуг Роналду.