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Путин заявил о росте экономики РФ на фоне беспрецедентных санкций

Путин: экономика РФ растет на фоне беспрецедентных санкций

Беспрецедентные санкции, введенные странами Запада против РФ, не помешали ее развитию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», пишет РИА Новости.

«Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», — сказал он.

Ожидается, что на сегодняшнем съезде партии будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета «Единой России».

12 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что западные антироссийские санкции — это не более чем игра на публику, и РФ уже приспособилась к ограничениям.

11 декабря послы Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новые ограничения затрагивают деятельность морских судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

Ранее в США пообещали решительные шаги в вопросе ужесточения санкций против России.

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