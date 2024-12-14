ЕК приблизилась к радикальным мерам в борьбе с мигрантами

Еврокомиссия (ЕК) близка к принятию решения, которое позволит пограничникам Польши и стран Прибалтики открывать огонь по нелегальным мигрантам, пересекающим границы Европейского союза (ЕС) с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из постоянного представительства Белоруссии при ЕС.

В диппредставительстве отметили, что последнее решение ЕК по вопросам миграции, в частности, разрешает «в исключительных случаях» применять к мигрантам на границе с РФ и Белоруссией «меры, нарушающие права человека».

«Разделяем озабоченность правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch (HRW), действиями польских правоохранителей, которые незаконно, часто насильственно выдворяют мигрантов обратно в Беларусь», — отметили в дипмиссии.

В ноябре стало известно, что Польша расширит фортификационную программу «Восточный щит» до границы с Украиной. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, польские власти хотят, чтобы на всем протяжении восточной границы «поляки чувствовали себя в безопасности».

Ранее польские силовики выбросили избитого мигранта на территорию Белоруссии.