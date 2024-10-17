Педиатра Буянову задержали со значительной суммой денег недалеко от российской границы

Обвиняемая в распространении фейков о российской армии врач-педиатр Надежда Буянова была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ. Об этом, ссылаясь на официальные судебные документы, сообщает РИА Новости.

В документах указывается, что Буянова нарушила избранную ей меру пресечения и скрылась от правоохранителей, после чего была объявлена в розыск. В результате разыскных мероприятий ее обнаружили в местности, которая находится далеко от установленного судом места пресечения и расположена поблизости от границы. При себе у Буяновой были значительная сумма денег и средства связи.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летнего педиатра после публикации Mash, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец является «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова эти высказывания отрицает.

Ранее экс-ведущую «Россия 1» объявили в международный розыск за фейки о российской армии.