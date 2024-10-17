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Из-за утильсбора импорт автомобилей в Приморье достиг рекордного уровня

В ожидании повышения утильсбора в Приморье рекордно вырос импорт автомобилей

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Илья Наймушин/РИА Новости

В июле — августе текущего года импорт автомобилей через сухопутную границу в Приморье рекордно вырос, превысив объем аналогичных поставок за первое полугодие. Такие показатели зафиксированы впервые, сообщает Дальневосточное главное управление Банка России.

В публикации отмечается, что в преддверии повышения ставки утилизационного сбора продажи новых иномарок на Дальнем Востоке в июле — августе выросли почти на четверть по сравнению со среднемесячным значением в первом полугодии. В целом импорт легковых автомобилей за тот же период увеличился на 17%.

«Кроме того, с октября импортные авто стали оформлять через морской пункт пропуска, который раньше был ориентирован только на экспортные грузы», — отметил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

13 сентября была утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

9 октября сообщалось, что продажи «свежих» (в возрасте до трех лет) подержанных авто в России резко упали.

Одновременно с этим в России спрогнозировали резкое снижение ввоза легковушек.

Ранее россиянам рассказали, на сколько подорожают автомобили до конца года.

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