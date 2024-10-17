Большинство россиян едят фрукты для поддержания иммунитета

Для поддержания здоровья 85% россиян покупают апельсины, лимоны и грейпфруты. Против вирусов 73% из них используют чеснок. Это показало исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Следующим по популярности среди продуктов, полезных в осенний сезон, стали овощи — ими укрепляют свой иммунитет 68% опрошенных. Наименее полезными для здоровья среди продуктов россияне считают ягоды — их выбрало только 44%.

Чтобы позаботиться о своем организме, более половины россиян покупают такие товары несколько раз в неделю. Около трети из них посещают магазин раз в 7 дней, а 10% опрошенных покупают иммуностимулирующие продукты каждый день. Лишь 7% респондентов призналось, что покупает такие товары довольно редко.

В осенний период 84% опрошенных принимают витамины. В то же время 14% намеренно отказываются от пищевых добавок в пользу натуральных продуктов, а 2% респондентов не видят надобности в витаминах, считая, что их рациона питания достаточно для поддержания иммунитета.

При выборе витаминов большинство россиян смотрят на натуральность состава и отсутствие нежелательных добавок. Так ответили 38% опрошенных. Для 31% респондентов важным фактором в решении, какие медикаменты стоит взять, является стоимость витаминов. Четверть из них обращают внимание на витаминный состав, а 6% — на рекомендации врачей, у которых они обследуются.

Чтобы сэкономить на полезных для иммунитета продуктах, 65% опрошенных предпочитают брать сезонные овощи и фрукты. Столько же — ищут акции и скидки. Около трети россиян стараются готовить самостоятельно из доступных продуктов — так делают 34%, а 32% из них пользуются кешбэк-сервисами. Каждый пятый опрошенный для экономии закупается такими товарами оптом.

Супермаркет — самое популярное место поиска продуктов для поддержания иммунитета среди россиян. В нем закупаются более половины респондентов. На втором месте по популярности оказался рынок — его выбирают 20% опрошенных. Чуть меньше людей предпочитают заказывать витамины через интернет-магазины — такой вариант выбирают 17% из них. Лишь 5% приходит с таким запросом в аптеки.

Ранее был назван самый «закруточный» месяц в году.