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В крымском парке львов хищники загрызли сотрудницу

СК возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы парка львов «Тайган»

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Телеграм-канал Следком Крыма и Севастополя

Следственный комитет РФ завел уголовное дело после гибели сотрудницы парка львов «Тайган», на которую во время работы напали хищники. Информация об этом появилась в Telegram-канале СК.

Следствие выяснило, что днем 16 октября женщина, которая проработала в «Тайгане» почти 17 лет, зашла в клетку со львами, чтобы прибраться, и не закрыла дверь, отгораживающую одно помещение клетки от другого. В итоге львы напали на сотрудницу и растерзали ее.

В настоящее время правоохранители изучают нюансы соблюдения техники безопасности и трудового законодательства парком львов, а также связанную с этим документацию. Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда» и взято под контроль Главного следственного управления Крыма.

В октябре сообщалось об инциденте в Калтанском районе Кемеровской области, где полицейским пришлось ликвидировать медведя, который наведывался на участки местных жителей. Зверь прогуливался по улицам, громил садовые постройки, ел овощи и совершенно не боялся людей.

Ранее стало известно, что в приморском селе, где медведь напал на отца и сына, заметили тигра.

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