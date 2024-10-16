Генерал Попов вновь отверг обвинение в мошенничестве

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов вновь не признает вину в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня в Тамбовском гарнизонном военном суде начался процесс по его делу.

«99% оглашенных сейчас гособвинителем данных не имеют ко мне никакого отношения, хотя смысл и содержание обвинения мне понятны. Не признаю вину», — сказал Попов.

До этого сообщалось, что Попову не удалось обжаловать срок, установленный для ознакомления с материалами уголовного дела.

Попова арестовали в мае 2024 года. Следствие считает, что генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

Ранее по делу генерала Попова допросили более 90 свидетелей.