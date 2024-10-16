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В Госдуме назвали «план победы» Зеленского «в гостях у сказки»

Депутат Белик отнес «план победы» Зеленского к разряду «в гостях у сказки»

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Gleb Garanich/Reuters

Обнародованный «план победы» украинского президента Владимира Зеленского стоит отнести к разряду «в гостях у сказки». Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«План Зеленского — из разряда «в гостях у сказки». Думаю, в Верховной раде его и восприняли подобным образом», — заявил парламентарий.

По словам депутата, украинский лидер в своей речи обрисовал «сложную формулу из личных желаний», предлагая воплотить ее в жизнь именно западным странам, поскольку сама Украина на это неспособна.

В то же время, считает Белик, коллективный Запад дал понять, что война с Россией не входит в их планы, тогда как Зеленский в своей речи «четко к этому подталкивает».

«Так что сегодня в украинском парламенте в определенном шоке были и депутаты, и СМИ, ну, а Зеленскому не привыкать к «сенсациям», — заключил депутат.

Незадолго до этого Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде.

По словам украинского лидера, его план состоит из пяти пунктов, среди которых некий «сдерживающий пакет» без ядерной составляющей. При этом два секретных приложения из «плана победы» не будут опубликованы, с ними смогут ознакомиться только ведущие в военном отношении западные страны.

Ранее в Раде назвали «неясным» план Зеленского.

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