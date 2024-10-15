Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд освободил вагнеровца, обвиняемого в покушении на убийство

Суд освободил экс-бойца ЧВК «Вагнер», обвиняемого в покушении на убийство в Чите

close
Shutterstock

Черновский районный суд Читы приостановил уголовное дело о покушении на убийство и разбойном нападении в отношении бывшего бойца частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в апреле 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на женщину, сидящую за рулем припаркованного во дворе дома автомобиля, и нанес ей множественные удары ножом в область грудной клетки, живота, рук и ног. Женщина смогла отобрать нож у мужчины, вылезти из машины и зажать в руке метку сигнализации автомобиля. Нападающий сел за руль авто, но не смог завести заблокированный двигатель.

Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Мужчина в 2014 году был осужден на 22 года колонии за убийство двух человек, изнасилование и покушение на убийство. Позднее обвиняемый принял участие в специальной военной операции в качестве добровольца-бойца ЧВК «Вагнер».

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту обратился в суд с ходатайством о приостановлении уголовного дела в отношении вагнеровца, так как он заключил контракт о прохождении военной службы в период мобилизации. 2 октября в России вступил закон, согласно которому производство по уголовному делу в отношении подсудимых, заключивших контракт о прохождении военной службы, приостанавливается, а мера пресечения — отменяется. При подаче ходатайства защита подсудимого учла эти изменения в законодательстве.

В итоге суд приостановил производство по уголовному делу, освободив подсудимого из-под стражи в зале суда, после чего он был передан представителю Минобороны России.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» жестоко избил женщину в Новосибирске, ей провели трепанацию черепа.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами