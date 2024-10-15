Суд освободил вагнеровца, обвиняемого в покушении на убийство

Черновский районный суд Читы приостановил уголовное дело о покушении на убийство и разбойном нападении в отношении бывшего бойца частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в апреле 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на женщину, сидящую за рулем припаркованного во дворе дома автомобиля, и нанес ей множественные удары ножом в область грудной клетки, живота, рук и ног. Женщина смогла отобрать нож у мужчины, вылезти из машины и зажать в руке метку сигнализации автомобиля. Нападающий сел за руль авто, но не смог завести заблокированный двигатель.

Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Мужчина в 2014 году был осужден на 22 года колонии за убийство двух человек, изнасилование и покушение на убийство. Позднее обвиняемый принял участие в специальной военной операции в качестве добровольца-бойца ЧВК «Вагнер».

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту обратился в суд с ходатайством о приостановлении уголовного дела в отношении вагнеровца, так как он заключил контракт о прохождении военной службы в период мобилизации. 2 октября в России вступил закон, согласно которому производство по уголовному делу в отношении подсудимых, заключивших контракт о прохождении военной службы, приостанавливается, а мера пресечения — отменяется. При подаче ходатайства защита подсудимого учла эти изменения в законодательстве.

В итоге суд приостановил производство по уголовному делу, освободив подсудимого из-под стражи в зале суда, после чего он был передан представителю Минобороны России.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» жестоко избил женщину в Новосибирске, ей провели трепанацию черепа.