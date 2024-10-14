Москвичка отправила аферистам более 20 млн рублей, поверив «сотрудникам ФСБ»

Жительница Москвы поверила аферистам и отдала им 20,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

Злоумышленники представлялись девушке сотрудниками ФСБ. Они убедили пострадавшую купить новый телефон, с помощью которого она переводила деньги на указанные мошенниками счета.

Помимо этого, россиянка лично передавала средства курьерам. Аферисты всегда говорили девушке, куда ей стоит подойти и в какое время. Манипуляции мошенников продолжались десять дней.

«Общая сумма ущерба составила 20 млн 380 тыс. рублей», – сообщается в публикации.

Только в начале октября пострадавшая поняла, что ее обманывают, и обратилась с заявлением в полицию.

До этого крупную сумму перевела аферистам жительница Владикавказа. Она поверила в историю о том, что кто-то якобы пытается снять с ее счета деньги и отправить на нужны экстремистов.

Всего женщина совершила 47 переводов, мошенники получили от нее более 16 миллионов рублей.

Ранее в Петербурге нашли жительницу Новосибирска, похитившую у фирмы 9 млн рублей.