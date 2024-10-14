Омская пятиклассница втайне от матери перевела мошенникам 150 тыс. рублей

В Омске школьница перевела мошенникам все сбережения с карты матери, после общения с «подругой». Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Омска, женщина сообщила, что с ее карты исчезли все накопления в сумме 150 тыс. рублей. Выяснилось, что к похищению средств причастна 11-летняя дочь потерпевшей.

Мошенники связались с девочкой под видом ее подруги и попросили одолжить денег. Якобы ей срочно надо разблокировать сим-карту на телефоне. Для этого собеседница попросила продиктовать реквизиты, указанные на банковской карте кого-нибудь из взрослых. Пятиклассница, воспользовавшись тем, что мать спала, взяла ее банковскую карту и написала «подружке» все данные, с карты списались полторы тысячи рублей.

Спустя несколько минут девочке на телефон стали приходить сообщения, якобы от банка, с угрозами штрафов за незаконные банковские действия. Школьница, следуя указаниям неизвестных, взяла кредитную карту и телефон, активировала ее и перевела все имевшиеся на ней деньги на указанные в переписке счета, а после удалила переписку.

Когда потерпевшая обнаружила пропажу денег, дочь во всем призналась, установлено, что аккаунт подруги девочки в мессенджере был взломан и от ее лица действовали злоумышленники. Возбуждено уголовное дело.

Ранее белгородская школьница перевела с телефона отца аферистам 180 тыс. рублей.