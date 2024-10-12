В Минздраве Чечни заявили об отсутствии зарегистрированных пострадавших

На месте взрыва цистерны с топливом находятся бригады скорой помощи, в больницу на данный момент никто не обращался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Чечни.

В ведомстве уточнили, что официально пострадавшие не зарегистрированы.

Взрыв на автозаправочной станции в Грозном произошел днем 12 октября. Причиной могла стать детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

В результате инцидента есть пострадавшие. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, последний раз взорвавшуюся автозаправочную станцию «Лидер» в Грозном проверяли три года назад — инспекторы при этом нашли девять грубых нарушений.

Ранее суд в Дагестане арестовал владельца взорвавшейся АЗС.