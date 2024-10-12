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Ученые разгадали 500-летнюю тайну, связанную с захоронением Христофора Колумба

DM: ученые обнаружили подлинные останки Христофора Колумба спустя 500 лет

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AP

Ученые разгадали 500-летнюю тайну, связанную с захоронением легендарного мореплавателя Христофора Колумба, спустя 20 лет исследований. Об этом пишет британское издание The Daily Mail.

На протяжении двух десятилетий команда исследователей сравнивала ДНК человеческих костей, найденных в Севильском соборе в Испании, с ДНК родственников и потомков Колумба, в частности с останков его сына Эрнандо и брата Диего. В конечном счете ученым удалось обнаружить связь между ними, это доказало, что кости мореплавателя действительно хранятся в Испании.

Ученые подвергали сомнению то, что в королевстве могли храниться настоящие останки Колумба, поскольку его тело неоднократно перевозили в разные места после кончины в 1506 году. Некоторые полагали, что он покоится в Доминиканской Республике.

Тем не менее ученым предстоит разрешить еще одну загадку, — историю происхождения Христофора Колумба. Сейчас существуют версии о польском, испанском и еврейском происхождении мореплавателя, однако основная гласит, что путешественник был генуэзцем.

Ранее ученые выяснили, что жители острова Пасхи открыли Америку задолго до Колумба.

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