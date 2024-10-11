В правоохранительных органах прокомментировали обстрел автомобиля в Ингушетии

В Ингушетии погибли двое гражданских и один полицейский при нападении на полицейскую машину неизвестных киллеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«В результате обстрела, по предварительным данным, погиб один сотрудник полиции и двое гражданских», — сообщили в полиции.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что целью нападения на машину полицейских в Магасе был замглавы Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев.

По данным Telegram-канала, это уже пятое нападение, совершенное на Хамхоева, в двух предыдущих он был ранен. Ранее Хамхоев был заместителем Ибрагима Эльджаркиева, бывшего главы ингушского Центра противодействия экстремизму.

Вечером 11 октября неизвестные открыли огонь по машине в которой находились сотрудники центра «Э» республиканского министерства внутренних дел. В результате инцидента есть пострадавшие.

Ранее в Кузбассе участник свадебного кортежа открыл стрельбу из окна машины.