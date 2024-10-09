В Дагестане выписали всех пострадавших от пожара на АЗС

Врачи в Дагестане выписали всех пострадавших во время пожара на автозаправочной станции (АЗС) в пригороде Махачкалы. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

Других подробностей не приводится.

27 сентября на территории АЗС в поселке Новый Хушет в городском округе Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что случившееся может быть связано с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз». Другая версия, как сообщал Telegram-канал SHOT, — детонация газового баллона.

Впоследствии суд в Дагестане арестовал владельца взорвавшейся АЗС на два месяца.

Ранее в Дагестане временно закрыли все автозаправочные станции.