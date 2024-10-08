Россиянин, вытолкнувший знакомую с балкона четвертого этажа, получил 6 лет колонии

В Якутске огласили приговор местному жителю, который в ходе ссоры вытолкнул свою знакомую с балкона на четвертом этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

Как удалось установить и доказать следствию, в марте 2024 года обвиняемый поссорился со своей знакомой. Пьяный мужчина вытолкнул женщину с балкона четвертого этажа. Случайные прохожие вызвали пострадавшей скорую помощь, она получила множественные переломы.

В отношении якутянина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Ульяновска похитил и избил битой знакомую. Как пленнице удалось сбежать от похитителя — не сообщается. Россиянка обратилась в правоохранительные органы, в отношении похитителя было возбуждено уголовное дело. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин напал с ножом на бывшую жену из-за раздела имущества.