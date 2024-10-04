Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие выходные дни перенесли с февраля и марта

Правительство перенесло праздничные дни 23 февраля и 8 марта на май и июнь

close
Depositphotos

День защитника Отечества и Международный женский день в 2025 году выпадают на выходные, в связи с чем дни отдыха будут перенесены на май и июнь. Об этом сообщается в Telegram-канале »Правительство России».

«Нерабочие дни перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщалось, что в России в мае следующего года жителей страны дважды ожидают четырехдневные выходные.

Также документ, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, устанавливает, что 31 декабря 2025 года в России будет выходным днем.

Среди прочего в правительстве сообщили, что в следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, то было принято решение перенести их на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.

В сентябре исследование компании OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что многие россияне стали планировать новогодние выходные заранее. Из исследования стало известно, что количество заказов увеличилось почти в два раза.

Ранее эксперт назвал два самых выгодных месяца для отпуска в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами