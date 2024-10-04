В Кремле раскрыли, как Путин проведет свой день рождения

Президент России Владимир Путин в свой день рождения 7 октября проведет встречу с лидерами СНГ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«У него будут в первой половине дня рабочие встречи, закрытые, непубличные. Вечером будут главы государств СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что в День рождения российского лидера «особо праздничного ничего не будет».

До этого пресс-секретарь главы государства, комментируя слова американского лидера Джо Байдена, который не исключил возможность встречи с Путиным, указал, что в Кремле не ведутся разговоры о возможной встрече президентов России и США. Также Песков добавил, что решения по поводу поездки Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) пока не принято.

Год назад Путин в свой День рождения сел за руль внедорожника Aurus, чтобы прокатить коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева. На предоставленной видеозаписи видно, как российский лидер демонстрирует коллеге автомобиль, после чего садится за руль, в то время как на переднем пассажирском сиденье располагается сам Мирзиёев.

Ранее Песков рассказал, какие мероприятия Путин провел в свой прошлый День рождения.