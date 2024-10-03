России по каналам Интерпола не выдали более 30 преступников

По каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи по запросу России более 30 человек. Об этом заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро Интерпола МВД РФ Валерий Калачев.

«За полгода 2024 года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи 32 человек. В основном это относится к странам Евросоюза», — сказал Калачев.

По его мнению, власти некоторых европейских стран лишь усложняют жизнь своему населению, потому что преступники остаются на свободе и подвергают опасности жизнь и здоровье граждан и их имущество.

В апреле 2023 года в Генпрокуратуре РФ сообщали агентству, что несколько стран отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан.

1 октября начальник НЦБ Интерпола МВД России заявлял, что за полгода в страну экстрадировали более трех десятков находившихся в международном розыске преступников.

Ранее Украина предложила поменять устав Интерпола для исключения России.