Гендиректор ВОЗ заявил о большом количестве раненых в Ливане

Ливанские больницы переполнены из-за большого количества раненых. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что число пострадавших в Ливане увеличивается, больницы переполнены ранеными. Гендиректор ВОЗ отметил, что ливанская система здравоохранения была ослаблена последовательными кризисами и поэтому с трудом справляется с ситуацией в стране.

Гебрейесус сказал, что ВОЗ тесно взаимодействует с Минздравом Ливана и стремится обеспечить больницы необходимым количеством медицинских препаратов и оборудования, количеством медицинских принадлежностей. Но помощь необходимо увеличивать, поэтому ВОЗ расширяет ее масштабы.

Глава Всемирной организации здравоохранения отметил, что любое дальнейшее обострение конфликта вызовет катастрофические последствия для всего Ближнего Востока.

3 октября Израильская авиация нанесла удар по центру медицинской службы «Хезболлы» в Бейруте.

Ранее в Израиле заявили об ожесточенных боях на юге Ливана.