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Пожилой турист сломал ногу в отеле и застрял в Египте, не сумев заплатить за лечение

Сломавший ногу в отеле турист из Британии не может покинуть Египет из-за долга

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Kelly Seedall/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британский турист, сломавший бедро во время поездки в Египет, не может вернуться на родину из-за долга перед клиникой. Об этом сообщает Daily Mail.

69-летний британский турист Джефф Сидалл наслаждался семейным отдыхом в Шарм-эль-Шейхе, но в один из дней отпуска споткнулся в отеле и сломал ногу. Местные врачи сообщили, что пострадавший нуждается в операции по восстановлению кости, и посоветовали ради нее вернуться в Великобританию.

Несмотря на наличие медицинской страховки, страховая компания обязала мужчину заплатить £40 тыс. за медицинский перелет домой и еще £15 тыс. за пребывание в египетской больнице.

Родственникам объяснили, что потраченные деньги вернут им позже, но семья Джеффа не смогла оплатить его транспортировку и подала жалобу, рассмотрение которой займет восемь недель. Этого времени у мужчины, которому недавно диагностировали сосудистую деменцию и болезнь Альцгеймера, нет.

«Нам нужно срочно доставить его домой. Мы просто хотим вернуть его, и я не знаю, что мы будем делать, если не сможем собрать деньги. Он значит для нас весь мир», — говорит невестка Джеффа Келли.

Сейчас Джефф, также страдающий диабетом первого типа, находится в Египте с женой Айлин и внуком Райаном. Семье удалось собрать пока только £4000.

Ранее стало известно, что впавшую в кому российскую туристку не отпускают из турецкой больницы из-за долга.

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