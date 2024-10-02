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«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Гоа

«Аэрофлот» будет выполнять полеты в Гоа из Москвы дважды в неделю

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ПАО «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» в осенне-зимнем сезоне возобновила регулярные рейсы в индийский курортный штат Гоа. Первые лайнеры перевозчика из Москвы и Екатеринбурга уже прибыли в аэропорт Манохар, сообщили в пресс-службе компании.

Из столицы рейсы будут выполняться дважды в неделю: с вылетом из Шереметьево по вторникам и субботам, а обратно — по средам и воскресеньям.

Но с 25 октября частоту полетов планируют увеличить.

Из екатеринбургского Кольцово полеты запланированы три раза в неделю.

Перевозить пассажиров будут лайнеры Airbus A330, предусмотрены салоны эконом- и бизнес-класса.

Международный аэропорт Манохар расположен в Северном Гоа в 35 км от столицы штата Панаджи.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» начал выполнять прямые рейсы из Москвы в Денпасар, на индонезийский остров Бали.

До этого «Аэрофлот» совершил первый рейс из Новосибирска на китайский остров Хайнань.

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