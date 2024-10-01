Поля якутского фермера разграбили после фейкового сообщения о бесплатной раздаче капусты

Поля, принадлежащие якутскому фермеру Артуру Эм, разграбили после видеообращения неизвестной женщины, рассказавшей о якобы бесплатной раздаче урожая. Об этом пострадавший рассказал SakhaDay.

Горожане послушались совета неизвестной из WhatsApp и в течение двух дней, с 27 по 29 сентября, приезжали на автомобилях за «бесплатной капустой», а когда она закончилась стали собирать морковь и картофель. Как уточняется, от мародеров пострадали поля на 12, 14 и 16 километрах Намского тракта.

Фермер оценивает ущерб примерно в 1 млн рублей. По словам мужчины, приезжавшие за овощами люди сами открывали заборы, игнорируя замечания работников и отвечая на уточняющие вопросы: «Артур разрешил!» Тот утверждает, что не устраивал раздачу капусты, и не знает, по какой причине местная жительница ввела людей в заблуждение.

«Возможно женщина что-то перепутала, а может это происки конкурентов из теневого бизнеса. Ведь о нашем хозяйстве часто распускают слухи, что используем запрещенные химикаты, но это не так. Мы сдаем свои овощи на анализ. Мы, зарегистрированные фермеры, все общаемся друг с другом, так что они не могли так поступить», — уверен предприниматель.

Он говорит, что не стал бы раздавать даром урожай, так как ради развития семейного бизнеса часто вынужден брать кредиты. Произошедшее стало ударом для фермера, но пока он не решил будет ли писать заявление в полицию.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре дети устроили давку из-за бесплатного мороженого.