Опубликован список жертв взрыва на АЗС Махачкалы

Число жертв взрыва на АЗС Махачкалы выросло до 12 человек. Telegram-канал Mash Gor опубликовал полный список погибших.

Среди жертв трагедии оказались две детей — девочка и мальчик 6 и 8 лет соотвественно. Возраст взрослых погибших варьируется от 24 до 53 лет.

Трагедия случилась в пятницу, 27 сентября, на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет, где произошло несколько взрывов. По версии Telegram-канала SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте происшествия начался пожар, его площадь превысила 500 квадратных метров. Под завалами могут оставаться люди.

Очевидцы рассказали «Газете.Ru», что во время взрыва пошатнулись жилые дома, находившиеся рядом с заправкой.

Похожий инцидент случился в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. В результате этого на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности, их закрыли.

Ранее в Дагестане на заправках выявили более 4,5 тыс. нарушений.