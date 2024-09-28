В Дагестане на заправках выявили более 4,5 тыс. нарушений

При проверке в ходе рейдов 678 АЗС в Дагестане было выявлено свыше 4,5 тыс. нарушений требований промышленной безопасности, сообщает региональное минэнерго.

По данным ведомства, чаще всего на автозаправках нет сигнализаторов загазованности, площадки для слива сжиженного углеводородного газа размещаются с нарушением проектной документации, установлен отсутствующий по проекту дополнительный резервуар для хранения сжиженного углеводородного газа, а также не соблюдаются сроки проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.

«В итоге сформировано 315 материалов, из них 149 исковых заявлений прокуратуры в суд о приостановлении деятельности АЗС и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении», — отмечается в пресс-релизе.

Там также упоминается, что на одной автозаправке работает два сотрудника, а на 134 АЗС — по одному, хотя нормальную работу станции должны обеспечивать пять человек.

27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет произошло несколько взрывов. На данный момент известно о 15 пострадавших. По версии Telegram-канала SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте произошел пожар площадью 500 кв. м.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. В результате этого на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности, их закрыли.

Ранее в Дагестане ввели режим ЧС в районе, где взорвалась АЗС