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Семьям пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане окажут помощь

Меликов поручил оказать помощь семьям пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ, в котором поручил правительству республики принять меры по оказанию помощи семьям пострадавших при взрыве на автомобильной заправочной станции (АЗС). Об этом сообщили в Telegram-канале администрации главы региона.

В этом же указе Меликов объявил 28 сентября днем траура. Глава Дагестана обратил внимание, что всего пострадал 21 человек. По его словам, ответственные службы выяснят все обстоятельства случившегося, разберутся в причинах и будут работать над устранением последствий.

27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона.

На текущий момент пожарные ликвидировали открытое горение, возникшее после взрыва на автозаправочной станции. По данным МЧС, здание АЗС было полностью разрушено. Огонь охватил техстанцию и столовую, возгорание распространилось на площади 500 квадратных метров.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане. Прокурор республики координирует действия правоохранителей и спасателей на месте происшествия.

Ранее глава Дагестана заявил, что «пиковые угрозы» из-за взрыва на АЗС позади.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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