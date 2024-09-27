Спасатели ликвидировали открытое горение на АЗС в Дагестане

Открытое горение, возникшее после взрыва на автозаправочной станции в Дагестане, в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района, локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на АЗС», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что здание автозаправочной станции было полностью разрушено. Огонь охватил техстанцию и столовую, возгорание распространилось на площади 500 квадратных метров. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.

Примерно в 19:50 стало известно, что спасатели локализовали пожар на АЗС в Дагестане.

В пятницу, 27 сентября, на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона.

В СУ СК РФ по Республике Дагестан уточнили, что после взрыва на АЗС возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.