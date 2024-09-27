Пострадавшие при взрыве на АЗС в Дагестане получили ранения средней тяжести

Врачи оценивают состояние пациентов, пострадавших при взрыве на заправке в пригороде Махачкале, на территории Карабудахкентского района, как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

В ведомстве отметили, что по поручению врио министра здравоохранения Республики Дагестан, клиники Махачкалы перевели в режим повышенной готовности.

«В трех республиканских стационарах врачи делают все необходимое для восстановления здоровья пострадавших», — говорится в сообщении.

В минздраве уточнили, что в стационарах есть все необходимые медикаменты, а также запасы крови. Восемь пострадавших получают лечение в республиканских стационарах.

В пятницу на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. На данный момент известно о 15 пострадавших. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте продолжается пожар, его площадь превышает 500 квадратных метров. Под завалами могут находиться люди.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.