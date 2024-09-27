В оперативных службах заявили, что под завалами после взрыва АЗС в Дагестане могут быть люди

Под завалами после взрыва на АЗС в Дагестане могут находиться люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Сейчас там пожар, сколько людей под завалами, еще неизвестно», — сказал он.

Источник напомнил, что в момент взрыва пострадали люди. Четырех человек спасти не удалось. Двоих пострадавших с ожогами госпитализировали в республиканскую клиническую больницу, врачи борются за их жизни.

Взрыв на АЗС произошел в пригороде Махачкалы, на территории Карабудахкентского района. В результате происшествия есть пострадавшие. Нескольких человек, включая ребенка, спасти не удалось. Очевидцы помогают пострадавшим в момент взрыва на автозаправочной станции.

Причиной взрыва на АЗС в Махачкале могла стать детонация газового баллона. Эту версию опубликовал Telegram-канал Shot.

Ранее на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.