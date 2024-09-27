Число погибших после взрыва на АЗС в Махачкале выросло до четырех

Четыре человека, включая ребенка, погибли после взрыва на АЗС на выезде из Махачкалы, еще четверо пострадали. Об этом сообщает министерство здравоохранения Дагестана.

«Пострадавшим с осколочными ранениями и ожогами оказана помощь медиками на месте. Сейчас они транспортируются в больницу в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

В пятницу на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. По версии Telegram-канала Shot, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте продолжается пожар, его площадь превышает 500 квадратных метров. Под завалами могут находиться люди.

Очевидцы сообщили Газете.Ru, что во время взрыва пошатнулись жилые дома рядом.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ. После этого огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом.

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