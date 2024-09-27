В Махачкале произошел взрыв на АЗС

В Махачкале на автозаправке в районе поворота на село Новый Хушет произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Дагестана.

Telegram-канал SHOT сообщает, что пострадали четыре человека. Уничтожено несколько машин и построек. Вокруг заправки сильное задымление.

По данным Mash, было несколько взрывов. Ударной волной пробило стену трехэтажного дома рядом с АЗС.

В августе 2023 года на выезде из Махачкалы в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ. После этого огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. Хозяина склада объявили в розыск.

В результате этого на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности, их закрыли.

Ранее очевидец рассказал о причинах взрыва на АЗС в Махачкале.