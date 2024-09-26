Четырехлетний мальчик перемолол пальцы в блендере в Петербурге

В Петербурге маленький ребенок перемолол пальцы в блендере, оставшись без присмотра. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в доме на Дрезденской улице. Женщина готовила детям суп и измельчала некоторые продукты. В какой-то момент она отвлеклась и оставила на столе блендер, до которого в этот момент добрался четырехлетний мальчик. Ребенок засунул пальцы внутрь и включил прибор.

Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у малолетнего открытые переломы фаланг пальцев, а также рубленые раны. Мальчика направили в хирургическое отделение больницы.

Мать мальчика рассказала, что сейчас с ним все в порядке. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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